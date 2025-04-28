Народная программа "Единой России" преображает Шенкурск

В Шенкурске продолжается реализация проектов по благоустройству площади Победы и сквера по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в рамках Народной Программы "Единой России".
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев и директор проектной дирекции ведомства Роман Ботыгин в ходе рабочей поездки в муниципалитет оценили текущий прогресс и обсудили дальнейшие этапы реализации проектов.
В текущем году уже завершено обустройство тротуаров из бетонной плитки на территории сквера и площади. В настоящее время ведутся работы по созданию пешеходной зоны у мемориала в сквере и монтажу бетонного парапета на площади, который станет основой для будущего деревянного настила.
Параллельно с этим, в Шенкурске стартует реализация масштабного проекта «Екатерининский ручей», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот проект позволит восстановить исторический центр города, сделав его более привлекательным для жителей и туристов.
Важно отметить, что каждый житель области может внести свой вклад в формирование комфортной городской среды, приняв участие во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2026 году. Голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru
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