Дмитрий Морев рассказал, как изменится Архангельск этим летом

Планы градоначальника областной столицы из его уст:

- Километр дорожек из современной плитки, смотровые площадки, скамейки и качели – все это появится до конца лета на набережной Северной Двины.



Благоустройство набережной от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина – победитель народного голосования: почти 7 тысяч горожан отдали предпочтение именно этой территории. И сейчас мы приступили к обещанному обновлению.



Сегодня в рабочей поездке обсудили с подрядчиком ТПК «Основа» график реализации проекта. Все материалы закуплены, идет выемка грунта на месте будущих дорожек. Специалисты прокладывают линию освещения – предусмотрели чуть более 80 опор со светильниками.



Аллея взрослых деревьев вдоль дороги остается – тротуар пройдет рядом с ней. Чтобы сохранить зеленые насаждения мы были вынуждены отказаться от велодорожки – без вырубки расстояния не хватило. Надеюсь, горожане одобрят наше решение в пользу деревьев.



В проект мы заложили спуск к воде и смотровые площадки: знаем, что река для архангелогородцев остается местом притяжения. Неслучайно, два года подряд в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» побеждали территории вдоль рек – набережная Соломбалки и набережная у ЛВЗ.

Что выберут жители для благоустройства в 2026 году, узнаем после 12 июня. Голосуйте на сайте проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru!



