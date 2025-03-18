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Исторический квартал Няндомы на пути к финансированию и обновлению

Проект по восстановлению исторического квартала Няндомы, реализуемый в рамках Народной программы "Единой России", был представлен на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России», прошедшем в Москве по поручению Президента Владимира Путина. 

Глава Няндомского округа, секретарь Няндомского местного отделения партии "Единая Россия" Александр Кононов в рамках панельной сессии «Благоустройство со смыслом» рассказал о реализации проекта по восстановлению исторического квартала, который в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Благодаря грантовым средствам, полученным из федерального бюджета, удалось привести в порядок фасады исторических зданий, отремонтировать дороги и тротуары, установить современное наружное освещение, благоустроить внутриквартальную территорию, включая территорию вокруг городского пруда, обустроить пирсы и укрепить откосы. 

"Сейчас исторический квартал дышит историей, он является культурным достоянием нашего региона, которое может стать заповедной музейной территорией. И формирование такого пространства станет следующим этапом благоустройства квартала", - отметил Александр Кононов, подчеркнув, что вокруг исторического квартала планируется развитие туристической инфраструктуры и сервиса. 

Первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин отметил, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Одним из инструментов участия населения в процессе преображения общественных пространств является всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проходит на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и продлится по 12 июня. Жителям Архангельской области предлагается выбрать из 79 пространств, требующих обновления. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

06 май 10:39 | : Политика / Экономика

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