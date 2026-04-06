Дмитрий Морев и его ежегодный последний звонок

В школах Архангельска сегодня прозвенел последний звонок. В этом году у нас 5368 выпускников: 3769 ребят заканчивают 9-й класс и 1599 – 11-й. Вместе с ними праздник отмечают тысячи родителей и педагогов. О том, как провел этот день градоначальник, из его уст:

 - С утра побывал на торжественной линейке в школе №45. Среди выпускниц девятых классов – моя дочь Александра, поэтому этот день для меня особенно волнительный и трогательный.

 Побывал на празднике и в маймаксанской школе №59. Последний звонок здесь же отмечают выпускники школы №55, в которой сейчас идет капитальный ремонт. Знаю, что непросто заниматься в новых условиях, поэтому хотелось поддержать ребят. 

 В этом году у 59-й школы появится аллея выпускников – здесь сегодня вместе с выпускниками высадили кедры и каштаны. Замечательная традиция, которую надо продолжать.

 Хочу пожелать всем выпускникам правильно выбрать свой профессиональный путь, удачи на экзаменах, веры в свои силы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ведь вся наша жизнь - это получение новых знаний. Помните, что от вас, в том числе, зависит будущее нашего города.


26 май 16:28

