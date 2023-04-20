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Глава Архангельска: "Школьная дружба порой помогает всю жизнь"

В Архангельске для выпускников 9 и 11 классов сегодня прозвучал последний звонок. Дмитрий Морев нашел в плотном понедельничном графике время поприсутствовать на этом событии.

- Ребята гимназии N 6 последнюю четверть учились в стенах 14-й школы, поскольку здание гимназии поставлено на капремонт. Знаю, что заниматься в непривычных условиях сложно, поэтому сегодня решил поддержать именно выпускников "шестёрки"! Спасибо педагогам и выпускникам за душевную линейку и творческие номера!

 Обращаюсь ко всем выпускникам нашего города! Скоро вы будете поступать в колледжи, ВУЗы или как-то иначе строить свой жизненный путь. Поддерживайте общение с одноклассниками: эта дружба порой помогает всю жизнь.

 Я желаю выбирать дорогу по душе, чтобы было интересно, чтобы вы смогли реализовать потенциал, который заложили в вас родители и педагоги. От того, насколько успешными будете вы, зависит и успех нашего города. Удачи!


22 май 12:43 | : Будни

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