Дмитрий Морев объявил день последнего звонка

Глава Архангельска о важном этапе жизни молодежи:

- Последний звонок для выпускников архангельских школ в этом году прозвучит 22 мая. Всего у нас 5268 выпускников муниципальных школ и гимназий: 3675 заканчивают 9-й класс и 1593 – 11-й.



Обычно последний звонок проводился 25 мая, но в этом году на федеральном уровне установлены более ранние даты выпускных экзаменов. Первый экзамен для девятиклассников состоится уже 24 мая, а у одиннадцатиклассников – 26 мая.



С учетом рекомендации Министерства просвещения на уровне городской администрации мы приняли решение проводить последние звонки 22 мая. Чтобы ребята могли отметить этот символичный рубеж и затем приступить к сдаче экзаменов.