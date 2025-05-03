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В Архангельске прозвенел Последний звонок. Дмитрий Морев поздравил все причастных

Сегодня на улицах Архангельска – тысячи выпускников в школьной форме, с символическими лентами и колокольчиками. 5 585 ребят отмечают Последний звонок! 

Глава города на Северной Двине Дмитрий Морев не остался в стороне:

- Поздравляю выпускников, педагогов и родителей. Желаю всем ребятам с честью выдержать экзамены, найти дело своей жизни, сохранить добрую память об одноклассниках и учителях!

На мероприятие в честь последнего звонка меня пригласили в школу № 43 Северного округа. В Год защитника Отечества именно здесь установлена мемориальная доска, посвященная сразу шестерым бойцам спецоперации. Все они - выпускники школы № 43.

Опыт кадетских классов и подходов к патриотическому воспитанию этой школы используют в других образовательных учреждениях города. И сегодня особую торжественность празднику придали показательные строевые выступления кадетского девятого класса. У школы есть свои традиции Последнего звонка, которые трогают за душу всех, кто становится участником праздника.

Еще раз поздравляю всех выпускников 9-х и 11-х классов: успехов вам на новом жизненном этапе!


24 май 16:42 | : Будни

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