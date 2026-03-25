На ближайшей сессии АрхГорДумы достанется "Рико" по первое число

В городской Думе состоялось заседание профильных комиссий, возглавляемое Сергеем Чанчиковым, председателем комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов. В ходе заседания депутаты обсудили все вопросы, выносимые на предстоящую сессию.

Основные вопросы сессии — «Об исполнении городского бюджета за 2025 год» и «О деятельности транспортной компании «Рико», осуществляющей регулярные автобусные пассажирские перевозки по городу Архангельску».

Доходы за 2025 год составили 17 882,4 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2025 году составили 9 475,7 млн рублей, что на 5,2% больше уточненных прогнозных показателей.

По сравнению с 2024 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 696,5 млн рублей или на 7,9% в основном за счет налога на доходы физических лиц, доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, туристического налога, налогов на имущество, а также государственной пошлины. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 79,2% или 6 860,3 млн рублей.

Безвозмездные поступления составили 8 406,7 млн рублей, что на 2,7% меньше уточненных прогнозных назначений и ниже уровня 2024 года на 15,0% или на 1 487,9 млн рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2025 году составили 8 406,1 млн рублей.

Расходы городского бюджета за 2025 год исполнены в сумме 18 481,5 млн рублей. Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 63,6% от общих расходов городского бюджета или 11 755,5 млн рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:

- образование – 10 007,6 млн рублей;

- культура – 625,6 млн рублей;

- социальная политика – 678,1 млн рублей;

- физическая культура и спорт – 444,2 млн рублей.

Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 27,0% от общих расходов городского бюджета или 4 997,0 млн рублей и осуществлялись по следующим направлениям:

- национальная экономика – 3 445,4 млн рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 543,5 млн рублей;

- охрана окружающей среды – 8,1 млн рублей.

В 2025 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ городского округа «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 18 330,1 млн рублей или 99,2% от общих расходов городского бюджета.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в 2025 году составили 1 477,7 млн рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда городского округа "Город Архангельск" исполнены в сумме 2 231,2 млн рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 1 215,9 млн рублей.

В 2025 году на территории городского округа «Город Архангельск» в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» реализовано 13 инициатив муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» на общую сумму 11,3 млн рублей.

Расходы на реализацию инициативных проектов граждан на территории городского округа «Город Архангельск», в том числе в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», составили 119,4 млн рублей, реализованы 47 инициатив.

Вся информация по отчету представлена в открытом доступе на ресурсах департамента финансов городской Администрации по ссылке: vk.cc/cXOzZc

В части рассмотрения вопроса о деятельности основного автобусного перевозчика в Архангельске, городские депутаты предложили в рамках доклада отразить ряд моментов, которые были подняты на заседании последней профильной комиссии депутатов, посвященной работе ТК «Рико», начиная от возможной корректировки ряда автобусных маршрутов, соединяющих удалённые территории с центром города, и заканчивая уровнем невыхода автобусов на маршруты, технического состояния транспортного парка, контролем безопасности и работы кондиционеров внутри салонов, внедрения системы проездных билетов для различных категорий граждан, социальной поддержкой компании в Архангельске и др.

Кроме этого, депутаты на предстоящей сессии рассмотрят вопросы имущественного характера и внесут изменения в:

- текущий прогнозный план приватизации муниципального имущества;

- методику определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащих на праве собственности городу;

- положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.

На сессии депутаты рассмотрят ряд других вопросов, включая вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства, в рамках которых, в том числе, будет рассматриваться тема регламентации требований к использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) как операторами, так и гражданами на территориях общественного пользования столицы Поморья.

Напоминаем, что двадцать шестая сессия Архангельской городской Думы состоится 20 мая в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте.