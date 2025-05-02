На сессии АрхГорДумы: отчет по бюджету за 2024-й принят, но...

В рамках прошедшей майской сессии Архангельской городской Думы депутаты приняли отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год. Доклад представила Вера Лычева, директор департамента финансов городской Администрации.

В части доходов за 2024 год темп роста составил 103,7 процента по отношению к 2023 году и составил 18673,8 млн рублей.



По сравнению с 2023 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1624,6 млн рублей или на 22,7% в основном за счет налога на доходы физических лиц. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 68,3% или 5999,8 млн рублей.

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферы) составили 9 894,6 млн рублей, что на 3,8 % меньше уточненных прогнозных назначений и ниже уровня 2023 года на 8,8 % или на 955,9 млн рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2024 году составили 9 916,1 млн рублей



Расходы городского бюджета за 2024 год исполнены в сумме 18586,3 млн рублей. По сравнению с 2023 годом расходы городского бюджета увеличились на 458,4 млн рублей или на 2,5%.

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 61,1% от общих расходов городского бюджета.



Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 30,6% от общих расходов городского бюджета или 5684,3 млн рублей.



Депутат Наталья Братина задала вопрос про эффективность действующих муниципальных программ.

«В 2024 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ городского округа «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 18434,2 млн рублей, что составляет более 99,2 процента от всех расходов», — ответила Вера Лычева.

Расходы на реализацию национальных проектов, федеральных проектов на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами в 2024 году составили 1 346,8 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск» в 2024 году составили 2362,8 млн рублей.

Вопрос про расходы муниципального дорожного фонда задал во время обсуждения депутат Алексей Бельков.

«Расходы муниципального дорожного фонда городского округа "Город Архангельск" исполнены в сумме 2 390,7 млн рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 1 624,7 млн рублей», — получил ответ народный избранник.

В 2024 году на территории городского округа "Город Архангельск" в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей" реализовано 10 инициатив муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" на общую сумму 13,6 млн рублей.

Расходы на реализацию инициативных проектов граждан на территории городского округа "Город Архангельск", в том числе в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" составили 48,1 млн. рублей, реализованы 16 инициатив.



«Отчёт об исполнении городского бюджета за 2024 год демонстрирует положительную динамику в части доходов. Наблюдается рост налоговых и неналоговых поступлений, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации в городе», — отметил председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики городской Думы Александр Гурьев.

«Важно продолжать работу по увеличению собственных доходов и оптимизации расходов. Большая часть расходов направлена на социально-культурную сферу и городское хозяйство, что является приоритетом для улучшения качества жизни горожан. Также необходимо следить за эффективностью использования бюджетных средств в рамках муниципальных и национальных программ. Считаю, что городская администрация проводит достаточно большую системную работу по управлению муниципальным долгом, что также отражено в сегодняшнем докладе», — прокомментировал председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы Денис Лапин.



«В целом, исполнение городского бюджета за 2024 год можно считать на достаточно высоком уровне. Также отмечу, что есть потенциал для дальнейшего повышения эффективности бюджетных расходов», — рассказал председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергей Чанчиков.

Вся информация по отчету представлена в открытом доступе на ресурсах департамента финансов городской Администрации по ссылке: vk.cc/cMcn42



