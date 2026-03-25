Депутаты АрхГорДумы услышат отчет главы города в следующую среду

В городской Думе состоялось заседание профильных комиссий, возглавляемое Сергеем Чанчиковым, председателем комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов. В ходе заседания депутаты обсудили все вопросы, выносимые на предстоящую сессию.

 Главный вопрос сессии — отчёт главы города Дмитрия Морева о результатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа «Город Архангельск» и подведомственных ему органов местного самоуправления за 2025 год.

В рамках отчёта планируется представить основные достижения и направления развития города Архангельска за прошедший год.
 Отчёт доступен по ссылке vk.cc/cX4dNX

 Далее участники заседания заслушали информацию о вносимых изменениях в текущий бюджет города. Так, за счёт инициативных платежей 2,4 млн рублей планируется направить на реализацию городских инициативных проектов. Кроме этого, за счёт экономии бюджетных средств на освещение деятельности городской Думы в СМИ в МБУ «Молодежный центр» будет направлено 500 тыс. руб. на улучшение материально-технической базы и повышение качества проведения молодёжных мероприятий.

В рамках перераспределения денежных средств на реализацию 45 инициативных проектов будет направлено более 6 млн рублей из городского бюджета в целях обеспечения уровня софинансирования с областным бюджетом в рамках региональной программе «Комфортное Поморье», инициированной губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

 Также будет рассмотрено предложение о присвоении топонимического наименования «Сквер имени А.А. Борисова» в центральной части столицы Поморья.

 Кроме этого, на сессии народные избранники примут решение о внесении изменений в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения; рассмотрят решение о даче согласия МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки и ряд других вопросов.

 Напоминаем, что двадцать пятая сессия Архангельской городской Думы состоится 29 апреля в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо войти в группу, подписавшись на неё.

24 апрель 11:24

