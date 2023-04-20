Депутаты ликвидировали «АППП». И другие новости с сессии АрхГорДумы

В ходе сегодняшней сессии Архангельской городской Думы была поставлена точка в истории Архангельского муниципального предприятия пассажирских перевозок. Решение предсказуемое – этими вопросам с января месяца занимается частная компания «Рико», а бюджетные деньги пойдут на другие важные дела.

Сергей Чанчиков из зала заседаний:

- Почти на 21 млн. рублей уменьшены выплаты процентных платежей по муниципальному долгу, в связи с ликвидацией МУП «АППП» добавлены суммы в размере 3,1 млн. рублей; порядка 1,5 млн. рублей будет предоставлено ТСЖ, ЖК, УК в виде муниципальной поддержки в форме субсидии на обустройство 15 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Также депутаты согласовали передачу ТОС «имени Адмирала Макарова» в безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 13,8 кв.м. по адресу: ул. Дежневцев, д.14, для осуществления уставных задач общества. Это придаст органу территориального общественного самоуправления солидности и облегчит ежедневную работу.

Владимир Хотеновский:

- ТОС планирует использовать помещение для разработки и написания своих проектов, организации приема жителей председателем ТОС, осуществления бесплатных юридических консультаций гражданам, прохождения собраний Совета ТОС и собрания жителей. Оплату коммунальных услуг ТОС обязуется производить за счет собственных средств.

Главным же вопросом майской сессии был отчет об исполнении бюджета города за 2022 год в плане утверждения.

Основные параметры:

- налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2022 году составили 6,3 млрд рублей, что больше на 13,5 % от запланированного;

- налоговые доходы составили 5,6 млрд рублей, что на 688 млн рублей или на 14,0 % больше уточненных прогнозных назначений;

- 66% расходов городского бюджета пришлось на социально-культурную сферу, они исполнены в сумме 9,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2021-м;

- на образование направлено 7,5 млрд рублей или 50,6 % от общих расходов городского бюджета;

- расходы на городское хозяйство составили 3,8 млрд рублей или 26 % от общих расходов городского бюджета.

После уточняющих вопросов директору департамента финансов горадминистрации Вере Лычевой, депутаты сказали отчету «да».