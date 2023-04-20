Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты ликвидировали «АППП». И другие новости с сессии АрхГорДумы

В ходе сегодняшней сессии Архангельской городской Думы была поставлена точка в истории Архангельского муниципального предприятия пассажирских перевозок. Решение предсказуемое – этими вопросам с января месяца занимается частная компания «Рико», а бюджетные деньги пойдут на другие важные дела.

Сергей Чанчиков из зала заседаний:

- Почти на 21 млн. рублей уменьшены выплаты процентных платежей по муниципальному долгу, в связи с ликвидацией МУП «АППП» добавлены суммы в размере 3,1 млн. рублей; порядка 1,5 млн. рублей будет предоставлено ТСЖ, ЖК, УК в виде муниципальной поддержки в форме субсидии на обустройство 15 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

 Также депутаты согласовали передачу ТОС «имени Адмирала Макарова» в безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 13,8 кв.м. по адресу: ул. Дежневцев, д.14, для осуществления уставных задач общества. Это придаст органу территориального общественного самоуправления солидности и облегчит ежедневную работу.

Владимир Хотеновский:

- ТОС планирует использовать помещение для разработки и написания своих проектов, организации приема жителей председателем ТОС, осуществления бесплатных юридических консультаций гражданам, прохождения собраний Совета ТОС и собрания жителей. Оплату коммунальных услуг ТОС обязуется производить за счет собственных средств. 

Главным же вопросом майской сессии был отчет об исполнении бюджета города за 2022 год в плане утверждения.

Основные параметры:

- налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2022 году составили 6,3 млрд рублей, что больше на 13,5 % от запланированного;

- налоговые доходы составили 5,6 млрд рублей, что на 688 млн рублей или на 14,0 % больше уточненных прогнозных назначений;

- 66% расходов городского бюджета пришлось на социально-культурную сферу, они исполнены в сумме 9,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2021-м;

- на образование направлено 7,5 млрд рублей или 50,6 % от общих расходов городского бюджета;

- расходы на городское хозяйство составили 3,8 млрд рублей или 26 % от общих расходов городского бюджета.

После уточняющих вопросов директору департамента финансов горадминистрации Вере Лычевой, депутаты сказали отчету «да». 

24 май 15:45 | : Политика

Главные новости


А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Турецкий прогон. России рано волноваться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (259)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20