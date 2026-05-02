Площадь Профсоюзов. Головная боль Дмитрия Морева

Градоначальник Архангельска (в сердцах):

- Сегодня проверил ход реконструкции площади Профсоюзов. Работы идут, но замечания есть. Докладываю по факту.

Сроки и этапы

Площадь условно поделили пополам. Первую часть – от Сурского подворья до середины – планируют начать благоустраивать в середине июня. Сейчас здесь идёт прокладка сетей: ДЛК, электрика под освещение. Второй участок – от середины до Собора – завершат по коммуникациям к концу июля и на благоустройство выйдут с 1 августа.

Дорога

На укладку второго и третьего слоя асфальта подрядчик выходит в конце июня. Сейчас устраняют замечания к нижнему слою, который был уложен в прошлом году: местами есть просадки, местами борт не по проекту. Всё, что надо переделать, подрядчик выполняет за свой счёт.

Тротуары

Замечаний много и у нас, и у стройконтроля. Двумя бригадами приступают в ближайшие дни. В первую очередь возьмут в работу участок, отсыпанный гравием, который доставляет неудобство пешеходам. На участке от Выучейского до Иоанна Кронштадтского плитка укладывалась под зиму: местами просела, есть отклонения от проектных отметок. Всё будет исправлено и приведено в соответствие требованиям.

Итоги

По итогам выездного совещания поставил подрядчику задачу наращивать темпы: сезон благоустройства на Севере слишком короткий – каждый день на счету.



