Глава Архангельска просит горожан потерпеть неудобства, созданные дорожными работами на проспекте Ломоносова

Объем выполненных работ по ремонту дорожного полотна и тротуаров на проспекте Ломоносова сегодня составляет 70%. Об этом сегодня доложили Дмитрию Мореву в ходе выездного рабочего совещания.

«Вместе с городскими депутатами и подрядчиком проверил, как идет ремонт дорожного покрытия и тротуаров на проспекте Ломоносова. Конечно, есть неудобства для передвижения пешеходов, и я это вижу. Но прошу с пониманием отнестись к временным трудностям, подрядчик торопится за летний период завершить все работы, - пишет в своей соцсети ВКонтакте Дмитрий Морев. - Сегодня прошел участок от Воскресенской до Урицкого. Где уже выполнено фрезерование, идет установка бортового камня с подъемом люков. По всей протяженности завершено устройство выравнивающего слоя. Все работы идут без перекрытия дорожного участка. Особенность ремонта данной дороги – мы обновляем тротуары, сейчас эти работы в активной фазе. До конца августа также планируется завершить ремонт примыканий и парковочных карманов».

В планах к сентябрю установить новые павильоны ожидания, уличные скамейки, металлическое ограждение, дорожные знаки, обустроить газоны, запланировано нанесение разметки термопластиком.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».