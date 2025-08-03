Вверх
Дмитрий Морев посмотрел на город с высоты будущего Морвокзала

Впечатлениями делится градоначальник Архангельска:  

- Реконструкцию здания МРВ завершат до конца 2026 года. Об этом мы договорились с представителем собственника в ходе выездного совещания на объекте.

Принципиально важно синхронизировать сроки открытия обновленной площади Профсоюзов и здания Морского-речного вокзала с прилегающей территорией. Два современных проекта дополнят друг друга и будут восприниматься как одно целое.

Концепция реконструкции МРВ одновременно сохраняет знакомый образ здания и придает ему совершенно новый, интересный вид. В деловой зоне будут находиться офисы, в том числе судоходных компаний. Откроются ресторан и кафе, возможно, с прежним названием «Север». Ведутся переговоры о размещении гостиницы с видом на реку.

Со стороны площади Профсоюзов будет построен длинный балкон с выходом на смотровую площадку. И, конечно, большое внимание уделят благоустройству вокруг: скамейки, озеленение, арт-объекты.

Длительный этап по обследованию и проектированию реконструкции уже пройден. Сейчас идут непосредственно строительные работы: закупается витражное остекление, материалы для фасада и внутренних работ. С нетерпением ждем готового результата к концу следующего года!



12 август 10:05 | : Политика / Экономика

