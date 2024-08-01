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В Архангельске возобновляются работы по реконструкции площади Профсоюзов

Ранее мероприятия на площади были приостановлены из-за обнаружения археологических находок на территории, которая до этого не была отнесена к зонам археологического наблюдения. Совместно с Институтом археологии РАН России выполнены полевые и изыскательские работы, велась корректировка проектной документации с учетом требований по археологии.

Сегодня на площади Профсоюзов прошло рабочее совещание с участием главы города Дмитрия Морева.

Одновременно с дорожно-строительными работами на участке будет проложен ливневый коллектор протяженностью 500 метров. А представители ТГК-2 занимаются реконструкцией своих сетей.

На данный момент на площади идет выемка грунта, подрядчики готовятся к укладке труб.

«Наша цель — выполнить максимальный объем задач в этом году. Контракт предусматривает завершение реконструкции площади до ноября 2026 года, и мы стремимся строго соблюдать эти сроки», - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Напомним,  осенью 2023 года РВК-Архангельск переложил под площадью Профсоюзов все подземные коммуникации водоснабжения и водоотведения. Основание труб сделано таким, чтобы в течение десятилетий они лежали надежно, несмотря на подвижки грунта и механическое воздействие от движения транспортных средств по магистрали. Под трубы выполнено специальное свайное основание, на нем – настил из лафета. Далее  уложена защитная гильза диаметром 1000 мм, в которой идет сама канализационная труба диаметром 630 мм. Основание забетонировано.

 

01 август 13:16 | : Будни / Горячая тема

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