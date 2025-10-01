Вверх
Площадь Профсоюзов в Архангельске откроется в понедельник после ремонта


Сейчас дорожники проводят завершающие работы на тротуарах, подходах к остановкам. Проезжая часть заасфальтирована во всю ширину – на 5-6 полос. С 17 ноября для движения будет открыто по две полосы в каждом направлении, а дополнительные полосы пока используют для продолжения реконструкции площади.

  С раннего утра понедельника автобусы вернутся на обычные схемы движения – по набережной, площади Профсоюзов и Троицкому проспекту. Лишь маршрут №3 на данном этапе продолжит работать по временной схеме – без поворота на ул. Выучейского.

 - Сразу после открытия движения от улицы Розы Люксембург до улицы Иоанна Кронштадтского мы продолжим реконструкцию – на участке площади, где был организован временный объезд. В зимней и весенний период проведем фрезерование, выемку грунта, прокладку небольших участков сетей, чтобы начать благоустройство, как только установится благоприятная погода, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Также в следующем году на всей территории проезжей части будет уложено еще два слоя асфальта.

 Просим водителей быть внимательными на вновь открывающемся участке дороги: здесь появились новые светофоры, временная разметка и знаки!



                 

     

  



