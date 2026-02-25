6 мая Народный фронт отмечает 15-летний юбилей. Именно в этот день в 2011 году инициативу о создании движения озвучил в Волгограде президент России Владимир Путин.

“В Народном фронте много людей, которые работали с самого начала. Среди них, например, наш сопредседатель Леонид Михайлович Рошаль, который столько лет просто несгибаемо и авторитетно стоит на страже интересов российских врачей и пациентов. Или Станислав Сергеевич Говорухин, светлая ему память, вдохнул когда-то жизнь в нашу организацию и сформировал принцип: никогда не проходить мимо чужой беды, мимо несправделивости, всегда реагировать на неё. На мой взгляд таким и задумывал наш Президент в 2011 году Народный фронт. И Народный фронт сегодня - это миллионы людей, которые объединяются для решения задач, когда государству и россиянам, военным, врачам, учителям или регионам, терпящим бедствие, как сейчас Дагестан, нужна поддержка”, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За 15 лет Народный фронт стал эффективным механизмом общественного контроля и обратной связи между гражданами и властью. Президент России доверил движению мониторинг исполнения поручений и решений, сформированных в том числе по итогам Прямой линии. Только в 2025 году на неё поступило более 3,2 млн обращений.

За время работы Президентское движение добилось множества конкретных результатов: отремонтировано более 92 тысяч километров дорог, расселено 4,5 тысячи аварийных домов, благоустроено 17 тысяч дворов, ликвидировано 24,5 тысяч свалок, обновлено 11,7 тысяч детских и спортивных площадок. Инициативы движения легли в основу решений о социальной газификации, расширении использования материнского капитала, ограничении платы за детские сады и других социальных мерах.

С начала специальной военной операции Народный фронт реализует масштабную акцию “Все для Победы!”. Общий объём переданной помощи превысил 67 миллиардов рублей, поддержку получили более 500 подразделений и жители приграничных и новых регионов. Народные полки объединяют более 600 тысяч неравнодушных людей по всей стране, которые своими силами помогают бойцам, изготавливая и передавая необходимое оборудование и снаряжение. Проект “Кулибин-клуб” объединяет разработки гражданских инженеров, помогая тестировать, масштабировать и внедрять технологии, уже передано более 200 тысяч изделий для нужд фронта.

Народный фронт ведет важный проект совместно с факультетом психологии МГУ по адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Разработан курс, бесплатный и доступный онлайн на сайте Народного фронта.

Приложение “Радар.НФ” позволяет гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников, его уже скачали более 2,8 миллионов человек, отправивших свыше 40 тысяч сообщений, благодаря которым спецслужбы имеют возможность максимально прицельно предотвращать атаки ВСУ на мирные города России.

Движение активно развивает гуманитарную миссию, поддержку ветеранов и волонтёрских сообществ, уделяя внимание сохранению исторической памяти: по стране отремонтировано и восстановлено более 1 100 мемориалов “Вечный огонь”, а акция “Огонь памяти”, приуроченная к Дню Победы, приобрела всероссийский и международный масштаб.