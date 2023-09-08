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Народный фронт обещает Поморью отсутствие проблем с мониторингом глюкозы

Народный фронт доложил Президенту России о выявленных проблемах с доступностью устройств непрерывного мониторинга глюкозы в регионах

 Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании Президента России с членами Правительства доложил о результатах проверки доступности устройств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и обратился с просьбой к Правительству найти алгоритм администрирования вопроса на федеральном уровне и поддержать регионы.

 Народный фронт организовал опрос 4255 человек, из них две трети – это родители детей-диабетиков. Более 70% опрошенных сталкивались с дефицитом устройств и более 80% – с дефицитом расходников к ним.

 "В подавляющем большинстве регионов выявлены случаи, когда пациенты ждут систем, оборудованных инсулиновой помпой, от полугода до трех лет. В первую очередь она необходима детям от 0 до 4 лет, которые не могут самостоятельно колоть себе инсулин. Есть примеры, когда жители Новосибирской области, не дождавшись медизделия от региона, едут в Томск для получения системы", - сообщил Президенту РФ руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.   

 Самая распространенная проблема – это дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. Его зафиксировали в 63 регионах. При поиске решения некоторые субъекты идут на самостоятельное снижение возраста обеспечения медизделием, например, с 18 до 12 лет – и после 12-ти лет детям не выдают. 

 Также глава Исполкома Народного фронта отметил отсутствие расходных частей в 65 регионах, в первую очередь – сенсоров для уже установленных помп. Без сенсора прибор перестаёт выполнять свою основную функцию и не работает в автоматическом режиме. К примеру, в Нижегородской области трансмиттер Медтроник не выдают с августа 2022 года, что не позволяет использовать инсулиновую помпу. 

 Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов подчеркнул: "У людей есть законное право получать приборы и расходники к ним. Вместе с тем анализ конкурсных процедур показывает, что на сегодняшний день торги не проводились в 27 регионах, а в 21 регионе нет обеспеченной деньгами региональной льготы. Свое право родители больных детей отстаивают в судах и прокуратура их поддерживает. Только после этого они получают положенные медицинские изделия.

Просьба к Правительству поддержать на федеральном уровне регионы, которые соответствующим образом не обеспечивают регионы. Необходимо, чтобы Минздрав помог регионам закупить в нужном объеме и выдать людям эти системы". 

 По итогам совещания Президент Владимир Путин дал поручение Министру здравоохранения РФ обратить внимание на результаты мониторинга Народного фронта и через неделю представить предложения по изменению ситуации.

 

29 сентябрь 15:38 | : Политика

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