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Народный фронт Архангельской области делает ставку на гандикап

Как отметил в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, организуемые сообществами забеги на разные дистанции набирают всё большую популярность у населения:

– В каждом регионе есть свои уникальные мероприятия,
для развития которых зачастую нужны не бюджетные деньги, а административная публичная поддержка.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров добавил:

– В Архангельске яркий пример тому – традиционный полумарафон – гандикап, в котором я лично принимаю участие. Считаю, что городские власти должны обратить внимание на просьбу легкоатлетов проводить забеги на нижней набережной.

Для решения этой проблемы необходимо заасфальтировать самые сложные участки. Это позволит нарастить число участников соревнований, не перекрывая городскую дорогу для движения автомобилистов.

Народный фронт уже направил свои предложения главе Архангельска Дмитрию Мореву. Активисты ждут реакцию местных властей.

15 апрель 15:37 | : Политика

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