Дмитрий Морев: На безопасность пешеходов денег не жалко

11 миллионов - на безопасность пешеходов, провозгласил глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Работаем дальше! В городе продолжается масштабная модернизация пешеходных переходов.

Из городского бюджета мы выделили более 11 млн рублей, чтобы сделать безопаснее еще 15 пешеходных переходов в разных округах города.

Что сделаем?

Обустроим приподнятые переходы (они работают как «лежачий полицейский», но удобнее для пешеходов)

Установим Г-образные опоры и новые знаки на щитах с жёлто-зелёной флуоресцентной плёнкой - их видно издалека и днём, и ночью

Добавим дополнительное освещение на светодиодах (120 Лм/Вт, 5000 К - ярко и экономично)

Нанесём разметку холодным пластиком

Оборудуем тротуары-подходы

Работы пройдут на нескольких участках: ул. Силикатчиков, Партизанская, Новгородский проспект, Титова, Воронина, Октябрят и других. Подрядчики будут определены по итогам аукционов в начале мая, а срок выполнения работ - до 15 июля.