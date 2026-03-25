Дмитрий Морев: На безопасность пешеходов денег не жалко

11 миллионов - на безопасность пешеходов, провозгласил глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Работаем дальше! В городе продолжается масштабная модернизация пешеходных переходов.

 Из городского бюджета мы выделили более 11 млн рублей, чтобы сделать безопаснее еще 15 пешеходных переходов в разных округах города.

 Что сделаем?

 Обустроим приподнятые переходы (они работают как «лежачий полицейский», но удобнее для пешеходов)

 Установим Г-образные опоры и новые знаки на щитах с жёлто-зелёной флуоресцентной плёнкой - их видно издалека и днём, и ночью

 Добавим дополнительное освещение на светодиодах (120 Лм/Вт, 5000 К - ярко и экономично)

 Нанесём разметку холодным пластиком

Оборудуем тротуары-подходы

Работы пройдут на нескольких участках: ул. Силикатчиков, Партизанская, Новгородский проспект, Титова, Воронина, Октябрят и других. Подрядчики будут определены по итогам аукционов в начале мая, а срок выполнения работ - до 15 июля.

28 апрель 13:33 | : Политика / Экономика

