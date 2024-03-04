В Архангельске переходить дорогу стало в 5 раз безопаснее

О достижениях в сфере безопасности на дорогах рассказывает глава города Дмитрий Морев:

- В 2023 году мы начали вводить пешеходные фазы светофоров на оживленных перекрестках. И сейчас есть возможность оценить эффект от этой меры.



Лучше всего результаты характеризует статистика Госавтоинспекции. В 2022 году зафиксировано 20 случаев наезда на пешеходов на регулируемых перекрестках. В 2023 году – 9. В 2024 году – 4. Снижение в 5 раз!



Для удобства пешеходов мы проводим работу по оборудованию диагональных переходов. Здесь недостаточно нанести разметку – законодательство обязывает установить дополнительные секции светофоров. Первым стал перекресток пр. Троицкого и ул. Воскресенской. А в этом году еще на четырех таких участках провели монтаж допсекций и нанесение разметки:



ул. Урицкого/пр. Ломоносова

ул. Тимме/ул. Воскресенская

ул. Воскресенская/пр. Советских космонавтов

пр. Троицкий/ул. Карла Либкнехта.



Средства на модернизацию пешеходных переходов были выделены в рамках программы, которая входит в состав президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».