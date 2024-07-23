Дмитрий Морев рассказал о появлении новых светофоров на дорогах Архангельска

Градоначальник областной столицы сообщает о повышении мер безопасности на улицах города:

- С завтрашнего дня в Архангельске начнут работать 6 новых светофоров. Для нас было важно завершить установку и подключить их до начала учебного года. Эта задача выполнена.



Весной администрация Архангельска победила в областном конкурсе и получила субсидию 22 млн рублей на модернизацию пешеходных переходов. В городском бюджете мы также предусмотрели софинансирование. В итоге на оживленных перекрестках установили 4 светофора для регулировки движения транспорта и пешеходов, а на двух переходах – светофоры с вызывными табло.



Также в рамках модернизации оборудовали приподнятые переходы, установили новые знаки, нанесли разметку. Предусмотрели устройство дополнительных секций для перехода по диагонали и установку транспортных светофоров с мигающим желтым сигналом. Всего за лето повысили безопасность на 22-х пешеходных переходах.



Уважаемые водители и пешеходы Архангельска, с 28 августа будут включены новые светофоры на следующих участках дорог:



ул. Выучейского/ул. Котласская;



просп. Советских Космонавтов/ул. Логинова;



ул. Стрелковая/ул. Октябрят;



просп. Троицкий/ул. Садовая;



Маймаксанское шоссе, 22/7 (с «кнопкой»)



просп. Ленинградский, 58 (с «кнопкой»).