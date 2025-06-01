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В Архангельске полным ходом идет модернизация пешеходных переходов

В этом году в работе 13 таких объектов.

 Администрация города победила в областном конкурсе и получила финансирование. Это вклад в безопасность пешеходов и улучшение качества городской среды.

 По каждому пешеходному переходу принимаем индивидуальные решения, предусматриваем разные виды работ: установка светофоров, устройство приподнятых переходов, знаки, освещение, ограждения, перенос на безопасное расстояние. На ряде объектов достраиваем участки тротуаров.

 Программа модернизации выполняется по поручению губернатора Александра Цыбульского как часть нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На финансирование данной работы в столице Поморья предусмотрено 15 млн рублей.

 Глава Архангельска Дмитрий Морев представил список переходов, попавших в первоочередной список:

 пр. Ленинградский в районе здания № 314

 ул. Стрелковая в районе здания № 4

 пр. Ленинградский в районе здания № 365

 пр. Дзержинского в районе здания № 9

 пр. Дзержинского в районе здания № 15

 перекресток ул. Логинова/просп. Новгородский 

 перекресток ул. Логинова/просп. Советских космонавтов 

 перекресток ул. Химиков/ул. Кировская 

 ул. Гагарина в районе здания № 39

 просп. Троицкий в районе пересечения с ул. Гайдара

 пр. Обводный канал в районе пересечения с ул. Шабалина

 пр. Обводный канал в районе пересечения с ул. Северодвинской

 ул. Воскресенская в районе пл. Ленина.


26 июнь 12:21 | : Политика / Экономика

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