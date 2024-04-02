В Архангельске установят 6 новых светофоров на опасных участках

Администрация Архангельска победила в областном конкурсе на предоставление субсидий и получила финансирование в размере 22 млн рублей на модернизацию пешеходных переходов. В городском бюджете также предусмотрено софинансирование.
В этом году около детских учреждений и на аварийно-опасных участках установят 6 новых светофоров.
Кроме установки светофоров будут оборудованы приподнятые пешеходные переходы, установлены знаки, обновлена разметка. Появятся и новые переходы. Машин в городе становится все больше, поэтому необходимо позаботиться о безопасности пешеходов.
Глава Архангельска Дмитрий Морев о ближайших планах по обеспечению безопасности:
- В прошлом году по субсидии мы модернизировали 8 переходов, в этом году – уже 22. Сейчас определяемся с подрядчиками, чтобы выполнить работу в течение лета – до начала нового учебного года.
1. пр. Ленинградский, 58 (светофор с кнопкой)
2. пр. Обводный канал/ул. Вологодская
3. пр. Троицкий/ул. Садовая (светофор)
4. ул. Октябрят/ул. Стрелковая (светофор)
5. ул. Кольская/ул. Орджоникидзе
6. Окружное шоссе/ул. Мостостроителей
7. пр. Ломоносова/ул. Логинова
8. ул. Урицкого/пр. Ломоносова (с диагональной разметкой)
9. ул. Авиационная, 23
10. ул. Павла Усова/с ул. Ильинская;
11. ул. Гагарина, 50/1
12. ул. 100-й Дивизии, 12;
13. Маймаксанское шоссе – поворот на лесозавод № 14 (светофор с кнопкой)
14. ул. Тимме/ул. Воскресенская (с диагональной разметкой)
15. ул. Воскресенская/пр. Советских космонавтов (с диагональной разметкой)
16. ул. Смольный Буян, 20
17. пр. Ленинградский/ул. Галушина;
18. ул. Выучейского/ул. Г. Суфтина;
19. Выучейского/ул. Котласская (светофор)
20. пр. Советских космонавтов/ул. Логинова (светофор)
21. пр. Троицкий/ул. Карла Либкнехта; (с диагональной разметкой)
22. ул. Дачная, 35.
Средства выделены в рамках программы, которая входит в состав президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».