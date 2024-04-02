Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске установят 6 новых светофоров на опасных участках

Администрация Архангельска победила в областном конкурсе на предоставление субсидий и получила финансирование в размере 22 млн рублей на модернизацию пешеходных переходов. В городском бюджете также предусмотрено софинансирование.

В этом году около детских учреждений и на аварийно-опасных участках установят 6 новых светофоров.

 Кроме установки светофоров будут оборудованы приподнятые пешеходные переходы, установлены знаки, обновлена разметка. Появятся и новые переходы. Машин в городе становится все больше, поэтому необходимо позаботиться о безопасности пешеходов.

Глава Архангельска Дмитрий Морев о ближайших планах по обеспечению безопасности:

 - В прошлом году по субсидии мы модернизировали 8 переходов, в этом году – уже 22. Сейчас определяемся с подрядчиками, чтобы выполнить работу в течение лета – до начала нового учебного года.

 1. пр. Ленинградский, 58 (светофор с кнопкой)
 2. пр. Обводный канал/ул. Вологодская
 3. пр. Троицкий/ул. Садовая (светофор)
 4. ул. Октябрят/ул. Стрелковая (светофор)
 5. ул. Кольская/ул. Орджоникидзе
 6. Окружное шоссе/ул. Мостостроителей
 7. пр. Ломоносова/ул. Логинова
 8. ул. Урицкого/пр. Ломоносова (с диагональной разметкой)
 9. ул. Авиационная, 23
 10. ул. Павла Усова/с ул. Ильинская;
 11. ул. Гагарина, 50/1
 12. ул. 100-й Дивизии, 12;
 13. Маймаксанское шоссе – поворот на лесозавод № 14 (светофор с кнопкой)
 14. ул. Тимме/ул. Воскресенская (с диагональной разметкой)
 15. ул. Воскресенская/пр. Советских космонавтов (с диагональной разметкой)
 16. ул. Смольный Буян, 20
 17. пр. Ленинградский/ул. Галушина;
 18. ул. Выучейского/ул. Г. Суфтина;
 19. Выучейского/ул. Котласская (светофор)
 20. пр. Советских космонавтов/ул. Логинова (светофор)
 21. пр. Троицкий/ул. Карла Либкнехта; (с диагональной разметкой)
 22. ул. Дачная, 35.

 Средства выделены в рамках программы, которая входит в состав президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

26 апрель 11:57 | : Политика

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (323)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20