В Архангельске установят 6 новых светофоров на опасных участках

Администрация Архангельска победила в областном конкурсе на предоставление субсидий и получила финансирование в размере 22 млн рублей на модернизацию пешеходных переходов. В городском бюджете также предусмотрено софинансирование.

В этом году около детских учреждений и на аварийно-опасных участках установят 6 новых светофоров.



Кроме установки светофоров будут оборудованы приподнятые пешеходные переходы, установлены знаки, обновлена разметка. Появятся и новые переходы. Машин в городе становится все больше, поэтому необходимо позаботиться о безопасности пешеходов.

Глава Архангельска Дмитрий Морев о ближайших планах по обеспечению безопасности:



- В прошлом году по субсидии мы модернизировали 8 переходов, в этом году – уже 22. Сейчас определяемся с подрядчиками, чтобы выполнить работу в течение лета – до начала нового учебного года.



1. пр. Ленинградский, 58 (светофор с кнопкой)

2. пр. Обводный канал/ул. Вологодская

3. пр. Троицкий/ул. Садовая (светофор)

4. ул. Октябрят/ул. Стрелковая (светофор)

5. ул. Кольская/ул. Орджоникидзе

6. Окружное шоссе/ул. Мостостроителей

7. пр. Ломоносова/ул. Логинова

8. ул. Урицкого/пр. Ломоносова (с диагональной разметкой)

9. ул. Авиационная, 23

10. ул. Павла Усова/с ул. Ильинская;

11. ул. Гагарина, 50/1

12. ул. 100-й Дивизии, 12;

13. Маймаксанское шоссе – поворот на лесозавод № 14 (светофор с кнопкой)

14. ул. Тимме/ул. Воскресенская (с диагональной разметкой)

15. ул. Воскресенская/пр. Советских космонавтов (с диагональной разметкой)

16. ул. Смольный Буян, 20

17. пр. Ленинградский/ул. Галушина;

18. ул. Выучейского/ул. Г. Суфтина;

19. Выучейского/ул. Котласская (светофор)

20. пр. Советских космонавтов/ул. Логинова (светофор)

21. пр. Троицкий/ул. Карла Либкнехта; (с диагональной разметкой)

22. ул. Дачная, 35.



Средства выделены в рамках программы, которая входит в состав президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».