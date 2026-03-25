Владислав Жгилев снова отправился с гуманитарным грузом в зону СВО

Вчера вместе с очередной партией гуманитарного груза на прифронтовые территории отправился активист партии «Единая Россия», волонтёр Владислав Жгилёв — на этот раз в военные госпитали, где проходят лечение наши бойцы.

Для Владислава Ивановича это уже не первая поездка: за плечами — опыт участия в 26 гуманитарных миссиях и понимание того, какая помощь действительно необходима на месте. Это позволяет действовать быстро и максимально эффективно.

В госпиталях он будет помогать военнослужащим, проходящим лечение, и медицинскому персоналу. Такая поддержка — это не только про помощь делом, но и про внимание, участие и человеческое тепло.



