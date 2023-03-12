Архангельские артисты с гуманитарным грузом едут в сторону Донбасса

Вчера из Архангельска на Донбасс отправилась инициативная группа с очередной партией гуманитарного груза. Идейный вдохновитель этой поездки – общественник Владислав Жгилёв. Для него это уже 11 поездка на территорию новых республик.

Традиционно, неравнодушные жители Архангельской области собрали для наших военнослужащих окопные свечи, маскировочные сети, продуктовые наборы, а также подарки для раненых бойцов и детей.

«Эта поездка приурочена к Дню Победы, и мы планируем в преддверии праздника поздравить наших защитников. И обязательно – передать посылки из Архангельской области с предметами первой необходимости и сладостями к чаю», - отметил член регионального отделения Российского военно-исторического общества, активист партии «Единая Россия» Владислав Жгилёв.

Главная особенность этой поездки – в составе делегации едут артисты Архангельской области. Они дадут более 20 концертов в госпиталях для раненных бойцов, а также в детских домах Донецка и Луганска.

«Планируется, что в день мы будем давать по несколько концертов. В репертуаре – многим известные песни военных лет. Вся программа приурочена к 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне», - рассказал руководитель творческой группы, начальник службы обеспечения массовых мероприятий центра «Патриот» Алексей Карпов.

Поездка организована при поддержке Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», Регионального отделения партии «Единая Россия», Центра «Патриот», САФУ им. М. В. Ломоносова, Архангельского областного Собрания и лично депутата Александра Фролова.

«Региональное отделение «Единой России» объединяет многие общественные организации, и является одним из центров для сбора гуманитарного груза. Некоторые люди вяжут сети, другие делают свечи, собирают посылки, и в дальнейшем присылают их нам. Мы, совместно с губернаторским центром «Вместе мы сильнее», берём на себя организационные вопросы, чтобы этот груз был адресно доставлен военнослужащим на Донбассе», - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

Также, парламентарий вручил благодарности водителям, которые уже в третий раз преодолевают непростой путь в Донецкую и Луганскую республику, чтобы доставить ценный груз из Поморья.

Архангельскую делегацию на Донбасс возглавит руководитель губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. При поддержке центра была собрана значительная часть гуманитарного груза.

«Губернаторский центр – это организация, которая призвана объединять все волонтёрские усилия, которые оказываются в рамках помощи участникам СВО и членам их семей. Мы помогаем с логистикой, координируем работу волонтерских движений. Так, с октября прошлого года было отправлено около 30 машин в зону СВО, в отправке которых принимал участие губернаторский центр», - рассказал Максим Арбузов.

Завершить свою поездку делегация планирует к 8 мая. За это время планируется посетить с гуманитарной миссией госпиталя, детские дома и образовательные учреждения Донбасса.



