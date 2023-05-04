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Из Архангельска ушел еще один гуманитарный груз в сторону Донбасса

Архангельский общественник Владислав Жгилёв в очередной раз отправился с гуманитарной миссией на Донбасс. Для 77-летнего активиста это уже тринадцатая поездка в новые регионы России. 

Гуманитарный груз для военнослужащих помогали собирать общественные организации и неравнодушные жители Архангельской области. В основном, люди приносили нательное бельё и медикаменты, необходимые для оказания первой помощи. 

 «С момента начала спецоперации неравнодушные люди активно готовят посылки для наших военнослужащих. Что очень важно – это доброе дело не закончилось в самом начале, а продолжается всё время. Можно сказать, что этот процесс ни на секунду не прекращался, и объединил вокруг себя множество организаций и активных жителей Поморья», - подчеркнул региональный координатор проекта «Историческая память», руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв.

Всего на Донбасс будет доставлено четыре машины с гуманитарным грузом, часть из которого собрана активистами из Общества российско-вьетнамской дружбы. Они познакомились с Архангельской делегацией в ходе предыдущего визита в Луганск, и теперь оказывают помощь вместе.

«Это уже тринадцатая поездка на Донбасс, но мы не собираемся на этом останавливаться. Мы будем продолжать нашу гуманитарную миссию, пока люди нуждаются в помощи. По мере возможности будем помогать всем, чем можем», - отметил активист российского военно-исторического общества, член партии «Единая Россия» Владислав Жгилёв.
  
 Поездка организована при поддержке Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», Регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Архангельского областного Собрания Александра Дятлова, регионального отделения Красного Креста и благотворительного фонда «Тёплое детство».

Отправка гуманитарного груза продолжится и в дальнейшем. Как рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Софья Смолина, сейчас активно проходит сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий в Белгородской области. 

Предметы первой необходимости для жителей Белгородской области вы можете принести в Штаб общественной поддержки в Архангельске по адресу Поморская 5.


20 июнь 11:14 | : Политика

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