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Поморский Дед Мороз прибыл в Луганск с подарками

Активист «Единой России» из Архангельска Владислав Жгилёв с гуманитарной миссией добрался до пункта назначения.

Подарки из Архангельской области были доставлены своим адресатам - ребятишкам из трёх детдомов Луганска, а также нашим защитникам, проходящим лечение в госпиталях.

Также Поморский Дед Мороз побывал на передовой на Лисичанском направлении, где вручил военнослужащим гуманитарную помощь, собранную северянами.

«Дорога, естественно, была не из простых. Сложно передать словами ту атмосферу, которая сейчас царит в ЛНР. Здесь всё вокруг словно находится в постоянном напряжении. Периодически слышны взрывы снарядов и работа нашей ПВО.

Встретили нас с большой радостью. Ребятишки в детдомах мгновенно столпились вокруг Деда Мороза, наперебой рассказывая стихи. Они были очень рады подаркам и вниманию от людей из далёкой Архангельской области. Все вместе мы смогли сделать для них настоящее новогоднее чудо», - рассказал Владислав Жгилёв.


21 декабрь 11:11 | : Будни

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