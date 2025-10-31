Миссия Жгилева. Архангельский "Дед Мороз" отправился в новые регионы РФ

Сегодня из Архангельска на прифронтовые территории отправилась особенная гуманитарная миссия. Её возглавил известный волонтёр, активист партии «Единая Россия» Владислав Жгилёв, также известный как «Архангельский Дед Мороз».

Цель поездки — поддержать детей и военнослужащих в новых регионах, привезя им частичку новогоднего настроения и необходимую помощь.

В программе запланированы вручения новогодних подарков и посещение госпиталей для поздравления бойцов. Ключевым событием станет проведение футбольного турнира на Кубок Деда Мороза для юных жителей Луганска и Мелотополя.

Перед отправлением миссии партийцы, молодогвардейцы и неравнодушные жители Архангельска собрали и бережно упаковали гуманитарный груз. В машину Владислава Ивановича были погружены тёплые вещи, гигиенические наборы, сладкие подарки для детей, книги, развивающие игры, а также письма и открытки с добрыми пожеланиями от северян.

Собравшиеся тепло проводили «Деда Мороза», пожелав ему лёгкой дороги и уверенности в том, что эта миссия подарит надежду и праздничное настроение тем, кто в этом особенно нуждается.



