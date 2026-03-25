УАЗ из Архангельска заступил на боевое дежурство в зоне СВО

В региональном штабе НФ – весточка с белгородского направления. Бойцы отдельного батальона специального назначения искренне благодарят участников президентского движения и лично Марию Савицкую за неоценимую помощь!



Силами наших волонтёров на передовую доставлен автомобиль УАЗ. Представители Народного фронта оперативно и с честью выполнили задачу по передаче надёжного пикапа, вручив ключи от машины в руки наших воинов-земляков.



Особая признательность – члену штаба НФ Марии Савицкой, которая не только отдала ребятам автомобиль своего папы, но и из личных средств оплатила ремонт и покраску внедорожника.



Теперь ловкий УАЗик с удобным багажником встал в строй. Он будет выполнять ключевые задачи подразделения северян: обеспечивать ротацию личного состава, подвозить на позиции боеприпасы и доставлять продовольствие нашим защитникам.

