Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

УАЗ из Архангельска заступил на боевое дежурство в зоне СВО

В региональном штабе НФ – весточка с белгородского направления. Бойцы отдельного батальона специального назначения искренне благодарят участников президентского движения и лично Марию Савицкую за неоценимую помощь!

Силами наших волонтёров на передовую доставлен автомобиль УАЗ. Представители Народного фронта оперативно и с честью выполнили задачу по передаче надёжного пикапа, вручив ключи от машины в руки наших воинов-земляков.

Особая признательность – члену штаба НФ Марии Савицкой, которая не только отдала ребятам автомобиль своего папы, но и из личных средств оплатила ремонт и покраску внедорожника.

Теперь ловкий УАЗик с удобным багажником встал в строй. Он будет выполнять ключевые задачи подразделения северян: обеспечивать ротацию личного состава, подвозить на позиции боеприпасы и доставлять продовольствие нашим защитникам.

22 апрель 12:58 | Политика

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (293)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20