Морпехи и связисты с херсонского направления получили автомобили из Архангельск

На этой неделе в Народный фронт Архангельской области пришло видео от военных, выполняющих боевые задачи на херсонском направлении. 

Бойцы благодарят президентское движение, волонтёров «Силы единства» за техническую подготовку автомобиля УАЗ и губернаторский центр Архангельской области за доставку машины на передовую.

А связисты с херсонского направления благодарят за легковой Форд «Фокус». Автомобиль в хорошем техническом состоянии был отправлен в зону проведения специальной военной операции этим летом также при участии губернаторского центра региона.

Доставленная техника помогает нашим парням выполнять задачи в самых сложных боевых условиях.

