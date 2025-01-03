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Морпехи из Поморья благодарят земляков за новый внедорожник

Бойцы батальона морской пехоты выражают признательность руководству фонда "Всё для Победы" и землякам, участвующим в региональном сборе для участников СВО.

С помощью представителей президентского движения по заявке одного из подразделений был приобретён автомобиль "УАЗ" Пикап. Машину отличают манёвренность, большая грузоподъемность, повышенная проходимость и лёгкость в ремонте.

Новый внедорожник от Народного фронта позволит быстрее и лучше выполнять боевые задачи. А мы продолжаем сбор помощи для наших ребят на передовой. Ждём вас на Троицком, 39.

26 январь 10:10 | : Политика

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