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Виктор Новожилов решил проверить себя в предварительном голосовании

Сенатор Виктор Новожилов подал пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

 Напомним, что в сентябре, в Единый день голосования, в Архангельской области состоятся выборы депутатов областного Собрания. Чтобы получить поддержку «Единой России», будущие кандидаты в депутаты обязаны пройти процедуру предварительного голосования, которая стартовала 6 марта.

 - Предварительное голосование  – это процедура определения наиболее успешных и сильных кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах. Это уникальная процедура. Только «Единая Россия» не просто предлагает своим избирателям проголосовать на тех или иных выборах, но и советуется с ними относительно кандидатур. Считаю, партию наиболее эффективным  инструментом  решения наболевших вопросов в нашем регионе, - подчеркнул Виктор Феодосьевич.

Отметим, что Виктор Новожилов – опытный политик, в прошлом он возглавлял Архангельское областное Собрание депутатов, сейчас – сенатор РФ от законодательного органа власти региона, входит в комитет Совета Федерации по продовольственной политике и природопользованию, заместитель председателя комиссии межпарламентской Ассамблеи стран СНГ . Виктор Новожилов является президентом региональной федерации плавания, а также президентом Поморского землячества в Москве.

 - Своей главной задачей вижу защиту интересов жителей сельских территорий. Убежден, что на селе жизнь должна быть не хуже, чем в крупных городах. Именно жители села – каркас нашей Архангельской области, ее основа. Для поддержки жителей, развития нашего региона важно привлечение дополнительных инвестиций из федерального центра. В этом направлении ведется активная работа. Один из примеров – организация Дней Архангельской области в Совете Федерации. По их итогам вышло постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Архангельской области». В постановлении поддержаны инициативы нашего региона по реновации инфраструктуры в социальной сфере, переселения жителей из аварийного жилья, поддержки образования и науки  и множество других вопросов. В итоге в регион поступят дополнительные инвестиции из федерального бюджета, - отметил Виктор Новожилов.

Наблюдатели от редакции не исключают, что в случае успеха на осенних выборах Виктор Феодосьевич может вернуться в Архангельское областное Собрание депутатов на серьезную позицию.

23 март 08:00 | : Политика

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