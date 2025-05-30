Глава Северодвинска стал финалистом конкурса "Лидеры России. Политика"

Секретарь Генсовета встретился с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» - в Центральном исполкоме «Единой России» собрались конкурсанты, которые представляют все политические силы.

Владимир Якушев рассказал финалистам «Лидеров России. Политика» об истории партии, её структуре и основных институтах, народной программе и партийных проектах, предварительном голосовании и подготовке к выборам.

Говоря о партийной структуре, он сообщил, что сейчас у «Единой России» 2,6 миллиона человек с членством партии. Активно работают над привлечением в ряды партии институты сторонников и «Молодой Гвардии Единой России».

Также Владимир Якушев остановился на сети региональных, местных и первичных отделений партии.

«У «Единой России» - 87 тысяч первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа – это те, кто непосредственно работают с людьми», - указал он.

Отдельно секретарь Генсовета отметил, что региональные отделения партии возглавляют более 50 глав регионов.

Помимо этого, речь шла о реализации народной программы «Единой России».

«Для нас принципиально важно будет сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет и почему. И то, что мы не сделали, естественно, включить в новую программу, с которой мы пойдём на выборы в 2026 году. А чтобы не быть голословными, должен быть жёсткий мониторинг за всеми мероприятиями народной программы», - подчеркнул Владимир Якушев.

Достижению результатов по народной программе способствует реализация партийных проектов. За каждым закреплён федеральный координатор и председатель общественного совета, утверждены показатели эффективности.

Участники встречи интересовались участием в предварительном голосовании «Единой России», партийным обучением, законодательными инициативами и парламентской работой партии.

«Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в «Лидерах России. Политика», чтобы расширить собственные горизонты. Они видят в конкурсе возможность себя капитализировать с точки зрения знаний, пообщаться с компетентными, профессиональными людьми, выстроить новые связи. А «Единая Россия» видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

От Архангельской области одним из финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» стал секретарь местного отделения Партии, глава города Северодвинска Игорь Арсентьев.

«Уникальный опыт - знакомство с сильными, умными и невероятно харизматичными людьми. Среди них люди разных профессий - детский врач-онколог, молодой ученый, военная медсестра-Герой России, участник СВО, волонтер, спортсмен-паралимпиец, топ-менеджер крупной компании, активный общественник и многие другие.

Работали в командах, соперничали, «волонтерили» в военном госпитале, просто общались и делились жизненным опытом. Ну а выход в финал, в который попали 100 лучших из 17 000 заявившихся, считаю чем-то невероятным.

Следующий этап - учеба в Высшей школе государственного управления под руководством опытных наставников и дальнейшая работа над собой!

Хочу выразить огромную благодарность внутриполитическому блоку Правительства региона и лично Губернатору Александру Цыбульскому за то, что поддержали участие в этом конкурсе», - сообщил финалист конкурса Игорь Арсентьев.



