Архангельская колония №1 поделилась автомобилем с бойцами СВО

Очередной автомобиль для нужд специальной военной операции восстановили в центре трудовой адаптации исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск).

Сегодня руководство регионального УФСИН и представители Российского военно-исторического общества в Архангельской области передали машину участнику СВО, который находится в отпуске и уже в самое ближайшее время вновь отправится на передовую. УАЗ был передан неравнодушными жителями Поморья. За очень короткий срок его отремонтировали в автомастерской ИК-1. Отбывающие наказание здесь восстановили уже не один десяток машин, которые затем отправляются на передовую.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отец Игорь Горбань перед дорогой и выполнением особых задач на СВО освятил машину. Божье благословение было передано и участвующим в спецоперации.

Между УФСИН России по Архангельской области и региональным отделением Российского военно-исторического общества подписан договор о совместной работе. За время проведения специальной военной операции УФСИН и РВИО не раз сотрудничали по нескольким направлениям. По проекту «РВИО – фронту» более 50 машин было отремонтировано при содействии областной уголовно-исполнительной системы.