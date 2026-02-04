Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская колония №1 поделилась автомобилем с бойцами СВО

Очередной автомобиль для нужд специальной военной операции восстановили в центре трудовой адаптации исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск).  

Сегодня руководство регионального УФСИН и представители Российского военно-исторического общества в Архангельской области передали машину участнику СВО, который находится в отпуске и уже в самое ближайшее время вновь отправится на передовую. УАЗ был передан неравнодушными жителями Поморья. За очень короткий срок его отремонтировали в автомастерской ИК-1. Отбывающие наказание здесь восстановили уже не один десяток машин, которые затем отправляются на передовую. 

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отец Игорь Горбань перед дорогой и выполнением особых задач на СВО освятил машину.  Божье благословение было передано и участвующим в спецоперации. 

Между УФСИН России по Архангельской области и региональным отделением Российского военно-исторического общества подписан договор о совместной работе. За время проведения специальной военной операции УФСИН и РВИО не раз сотрудничали по нескольким направлениям. По проекту «РВИО – фронту» более 50 машин было отремонтировано при содействии областной уголовно-исполнительной системы. 

 

 

10 апрель 13:28 | : Политика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (142)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20