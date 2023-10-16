В колонии под Архангельском восстановили автомобиль для участников СВО

Исправительная колония №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) оказала помощь находящимся в зоне специальной военной операции.

По инициативе активистов Российского военно-исторического общества на передовую отправляются автомобили, которые передали неравнодушные жители области. Они станут хорошей поддержкой для бойцов СВО. Перед тем как выехать в место будущей дислокации все машины обязательно проходят полный технический осмотр, также выполняется необходимый ремонт. В этот раз автомобиль УАЗ был подготовлен к отправке на передовую в Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №1. Ремонт произведен за счет средств волонтеров.

Отметим, что сотрудники уголовно-исполнительной системы откликаются на просьбы об оказании помощи, при это решается самая главная задача – трудозанятость лиц, находящихся в местах лишения свободы.