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Осужденные Поморья восстанавливают транспорт для СВО

Очередной автомобиль, подготовленный отбывающими наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск), отправлен землякам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. 

В рамках взаимодействия с региональным отделением Российского военно-исторического общества в колониях проводятся ремонтные работы привезенных автомобилей. На производственный участок Центра трудовой адаптации осужденных ИК-1 был доставлен грузовой автомобиль УАЗ. Отбывающие наказание выполнили полное комплексное техническое обслуживание машины, полностью восстановили кабину. Данный автомобиль имеет высокую проходимость, что важно в условиях выполнения задач для военнослужащих на СВО.

Исправительные учреждения УФСИН России по Архангельской области, получая различные заказы для производственных участков, решают задачи по созданию рабочих мест для лиц, находящихся в местах лишения свободы.

 

22 январь 10:16 | : Политика

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