Осужденные колонии под Архангельском ремонтируют машины для СВО

Руководство исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) заключило договор на оказание услуг по ремонту автотранспорта.

В рамках взаимодействия с региональным отделением Российского военно-исторического общества его представители провели рабочую встречу с администрацией ИК-7, на которой обсудили возможности учреждения по восстановлению автомобилей, которые передают неравнодушные граждане и различные организации области для участников специальной военной операции. В центре трудовой адаптации осужденных ИУ имеется участок авторемонта и работающие в нем отбывающие наказание могут произвести все необходимое, чтобы дать вторую жизнь авто.

В настоящее время здесь уже отремонтированы две машины. Мастера произвели их полное комплексное обслуживание, отремонтировали подвеску ходовой части, заменили мосты. Скоро обновленные транспортные средства в составе гуманитарного конвоя перегонят в зону СВО.

Отметим, что исправительные учреждения УФСИН России по Архангельской области всегда готовы оказать гуманитарную помощь, при этом, решается главная задача – трудовая занятость лиц, находящихся в местах лишения свободы.