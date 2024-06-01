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Осужденные колонии под Архангельском ремонтируют машины для СВО

Руководство исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) заключило договор на оказание услуг по ремонту автотранспорта. 

В рамках взаимодействия с региональным отделением Российского военно-исторического общества его представители провели  рабочую встречу с администрацией  ИК-7, на которой  обсудили возможности  учреждения по восстановлению автомобилей, которые передают неравнодушные граждане и различные организации области для участников специальной военной операции. В центре трудовой адаптации осужденных ИУ имеется участок авторемонта и работающие в нем отбывающие наказание могут произвести все необходимое, чтобы дать вторую жизнь авто. 

В настоящее время здесь уже  отремонтированы две машины. Мастера произвели их полное комплексное обслуживание, отремонтировали подвеску ходовой части, заменили  мосты. Скоро обновленные транспортные средства  в составе гуманитарного конвоя перегонят в зону СВО. 

Отметим, что исправительные учреждения УФСИН России по Архангельской области всегда готовы оказать гуманитарную помощь, при этом, решается главная задача – трудовая занятость лиц, находящихся в местах лишения свободы.

 

26 июнь 10:47 | : Будни

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