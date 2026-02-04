В Архангельск пришел форум «Есть результат!»

Архангельск стал одной из ключевых площадок завершающего этапа муниципальной части форумов. Здесь обсудили, как за последние годы изменился город и какие решения должны лечь в основу дальнейшего развития.

 Форум открыл секретарь Архангельского местного отделения «Единой России» Иван Воронцов. В приветственном слове он подчеркнул, что ключевой показатель работы — это конкретные изменения в городе, которые жители видят в повседневной жизни уже сегодня.

 Центральной частью форума стало выступление главы Архангельска Дмитрия Морева с отчётом о развитии города. За пять лет в Архангельске построено 805 000 кв. м жилья — это более 15 700 квартир, расселено 176 000 кв. м аварийного фонда, новое жильё получили свыше 10 200 человек. Открыты 3 школы на 3 320 мест и 5 детских садов на 2 170 мест, капитально отремонтированы 15 школ.

 Заметные изменения произошли в городской среде: благоустроена 51 общественная территория, отремонтировано 120 км дорог и более 200 внутриквартальных проездов, обновлены ключевые магистрали и 4 моста, установлено 106 новых остановочных павильонов. Развивается социальная и спортивная инфраструктура — построены ФОКи, спортивные площадки, новые объекты для занятий спортом.

  «За реализацией этих и других проектов стоит большая работа партии «Единая Россия». На федеральном уровне фракция имеет большинство в Госдуме, что позволяет принимать необходимые законы и решения по финансированию. На областном и городском уровне — расставлять приоритеты с учётом запроса жителей», — отметил Дмитрий Морев.

 В обсуждении также приняли участие сенатор РФ Иван Новиков, депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов и первый замсекретаря регионального отделения партии Сергей Пивков — они обозначили ориентиры дальнейшей работы и поддержали курс на развитие города с опорой на запросы архангелогородцев.

 После пленарной части форум продолжился в формате тематических площадок. Здесь участники обсуждали направления развития Архангельска и предлагали инициативы, которые войдут обновлённую Народную программу «Единой России».

 

09 апрель 17:18 | : Политика

