Устьянский округ показал результат в Народной программе "Единой России"

В Устьянах прошёл очередной отчётно-программный форум «Единой России», который собрал более 140 участников.

Ключевой частью встречи стал отчёт главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Ольги Ижемцевой. За последние годы в округе проведена большая работа: отремонтированы школы и спортзалы, построены ФАПы, благоустроены парки и общественные пространства, обновляются дороги и строится мост через реку Устью. Сотни семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры, развивается бизнес и создаются рабочие места.

Участники также обсудили итоги реализации Народной программы и дальнейшие планы. Работа продолжилась на тематических площадках — от поддержки участников СВО и семей до развития молодёжи, благоустройства и активного долголетия.

Все предложения жителей будут учтены при формировании обновлённой Народной программы.



