Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Устьянский округ показал результат в Народной программе "Единой России"

В Устьянах прошёл очередной отчётно-программный форум «Единой России», который собрал более 140 участников.

 Ключевой частью встречи стал отчёт главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Ольги Ижемцевой. За последние годы в округе проведена большая работа: отремонтированы школы и спортзалы, построены ФАПы, благоустроены парки и общественные пространства, обновляются дороги и строится мост через реку Устью. Сотни семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры, развивается бизнес и создаются рабочие места.

 Участники также обсудили итоги реализации Народной программы и дальнейшие планы. Работа продолжилась на тематических площадках — от поддержки участников СВО и семей до развития молодёжи, благоустройства и активного долголетия.

 Все предложения жителей будут учтены при формировании обновлённой Народной программы.


 

30 март 10:12 | : Политика

Главные новости


Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (357)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20