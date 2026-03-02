В Вельске прошел партийный форум

В Вельске прошёл отчётно-программный форум «Единой России». Его участники подвели итоги пятилетней работы и внесли предложения в новую Народную программу партии.

Ключевым событием стал отчёт главы округа Андрея Гуляева. За пять лет построено жильё для переселения из аварийного фонда, модернизированы водоочистные сооружения, проведена газификация котельных и населённых пунктов. Отремонтированы дороги и мосты, обновлён автобусный парк. Благоустроено 46 общественных территорий. Построены ФАПы и детский сад, отремонтированы школы и спортзалы, ведётся строительство нового корпуса ЦРБ. Одновременно округ показывает рост в агропромышленном комплексе, создаются новые производства и рабочие места.

Отдельное внимание на форуме уделили сбору предложений жителей. На тематических площадках обсудили самые актуальные вопросы — от поддержки участников СВО и семей до развития инфраструктуры, молодёжной политики и активного долголетия.

Все инициативы, озвученные на форуме, будут проработаны и учтены при формировании обновлённой Народной программы.



