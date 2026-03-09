В Верхней Тойме прошел отчетный форум "Единой России"

Очередной отчётно-программный форум «Единой России» собрал в селе Верхняя Тойма более 130 участников. Он стал важной площадкой для подведения итогов совместной работы партии, власти и общественности за пять лет.

Участники обсудили реализацию Народной программы, обозначили достигнутые результаты и определили приоритетные задачи на будущее, отражающие запросы жителей округа.

Ключевой частью встречи стал отчёт главы округа Сергея Гуцало. За это время в муниципалитете проведена масштабная работа: отремонтированы десятки километров дорог и более 30 мостов, построено жильё для переселенцев из аварийного фонда, обновлены школы, детские сады и учреждения здравоохранения, модернизирована коммунальная инфраструктура, благоустроены общественные пространства, библиотека и краеведческий музей. Активно развиваются инициативные проекты, ТОСы, ведётся волонтёрская работа и поддержка участников СВО.

По итогам встречи партийцы приняли резолюцию с задачами для первичных отделений, направленная на усиление партийной работы и достижение результата на предстоящих выборах.



