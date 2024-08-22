Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Остановка - Верхняя Тойма. В Архангельской области проходит партийный форум

В атмосфере гостеприимства Верхней Тоймы состоялся важный форум "Партия. Первичные отделения. Перспективы", собравший активистов "Единой России" как Верхнетоемского муниципального округа, так и всей Архангельской области.

Форум открылся выступлением секретаря Верхнетоемского местного отделения Партии "Единая Россия" Ольги Комаровой, которое задало тон плодотворному обсуждению. В ходе форума прозвучали вдохновляющие выступления участников: руководителя фракции "Единая Россия" Архангельского областного Собрания депутатов Игоря Чеснокова, заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Валентины Клишевой, а также Анны Червонцевой, исполняющей обязанности заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по социальным вопросам.  Форум стал платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и планирования дальнейших действий по реализации проектов "Единой России" в Архангельской области.

            В практической части форума исполнительный секретарь Приморского местного отделения Партии Александр Фролов провел интересный мастер-класс "Работа с информационными системами Партии".

Форум "Партия. Первичные отделения. Перспективы" - яркое событие в жизни Верхнетоемского округа, подчеркивающее важность объединения сил для решения основополагающих социальных задач и улучшения жизни нашего региона.

 

04 октябрь 17:26 | : Политика

Главные новости


Саня останется с нами…?
Водку двоить. Обмялье собирать. Артикулы иметь. И другие советы из 1780 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (61)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20