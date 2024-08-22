Остановка - Верхняя Тойма. В Архангельской области проходит партийный форум

В атмосфере гостеприимства Верхней Тоймы состоялся важный форум "Партия. Первичные отделения. Перспективы", собравший активистов "Единой России" как Верхнетоемского муниципального округа, так и всей Архангельской области.

Форум открылся выступлением секретаря Верхнетоемского местного отделения Партии "Единая Россия" Ольги Комаровой, которое задало тон плодотворному обсуждению. В ходе форума прозвучали вдохновляющие выступления участников: руководителя фракции "Единая Россия" Архангельского областного Собрания депутатов Игоря Чеснокова, заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Валентины Клишевой, а также Анны Червонцевой, исполняющей обязанности заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по социальным вопросам. Форум стал платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и планирования дальнейших действий по реализации проектов "Единой России" в Архангельской области.

В практической части форума исполнительный секретарь Приморского местного отделения Партии Александр Фролов провел интересный мастер-класс "Работа с информационными системами Партии".

Форум "Партия. Первичные отделения. Перспективы" - яркое событие в жизни Верхнетоемского округа, подчеркивающее важность объединения сил для решения основополагающих социальных задач и улучшения жизни нашего региона.