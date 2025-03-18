Иван Воронцов: "Цыбульского могу назвать сильным лидером"

Сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с докладом о работе областного правительства за пять лет.

Его выступление заняло несколько часов, за которые он уделил внимание всем направлениям социально-экономического развития региона. Представленные результаты работы впечатляют и дают чувство надежды. Что более важно - за красивыми цифрами стоят реальные изменения, которые ощущают на себе жители Поморья.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал доклад губернатора:

Говоря про Архангельск, стоит отметить проекты, которые существенно меняют облик города. Это продление Московского проспекта, строительство новых детских садов, школ - в том числе самой большой в области. Сейчас активно идут работы по обновлению площади Профсоюзов.

За последние годы было благоустроено много общественных территорий в разных уголках города. Активно воплощаются в жизнь идеи горожан в рамках проекта «Комфортное Поморье», инициированного Александром Цыбульским. Стоит отметить масштабные дорожные работы, и при этом признать, что в этом направлении ещё есть много болевых моментов.

Есть и поистине масштабные инициативы. Сейчас начинается строительство студенческого кампуса международного уровня. А также разрабатывается проект нового глубоководного порта. А это не только новые рабочие места, но и существенные вливания денег в экономику региона и города. Вместе с тем, строительство порта сопряжено с существенным обновлением дорожной инфраструктуры, включая строительство моста в Северный округ.

Безусловно, эти изменения - результат работы большой команды на городском, областном и федеральном уровне. Но однозначно можно сказать, что без принципиальной поддержки Александра Цыбульского каких-то проектов могло бы и не быть или это заняло бы намного больше времени.

И кто-то может сказать, что другой человек на его месте поступил бы точно так же. Может быть, а может и нет. Говоря за конкретные действия Александра Цыбульского, я с уверенностью могу назвать его сильным лидером, который многое делает для развития Архангельской области