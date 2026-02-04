Пришел Морев в "Веснушку"

В детском саду «Веснушка» открылся музей морских знаний: теперь музейные пространства созданы в уже более чем в 40 дошкольных учреждениях города. Рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Проект «Из Поморья в океан» удалось реализовать благодаря энтузиазму руководства, педагогов и помощи партнеров. Уникальные экспонаты предоставили ветеран СМП Валерий Иванович Стуков, рыболовная компания «Север», яхтсмен Анна Кротова. На открытии вручили им благодарности. Воспитанники сада теперь могут изучать историю и современность морского дела и быт поморов. 

 Заведующая садом и член фракции «Единая Россия» в Гордуме Елена Ануфриева провела экскурсию по учреждению. Это большой садик: 638 воспитанников, часть групп посещают дети с особенностями здоровья. Для них открыты комната релаксации, сенсорный комплекс, агролаборатория и бассейн. 

 Востребованное у малышей направление допобразования – медиатехнологии. На базе садика «Веснушка» собрались маленькие журналисты и их родители: это была самая необычная, но серьезная пресс-конференция. Поддержать юных коллег пришли известные журналисты телеканала «Поморье» Дарья Шмелева и Алексей Шемякин. Благодарю всех участников за интересный диалог! 

 2026 год в России объявлен Годом дошкольного образования в системе образования. Развитию детсадов уделяем большое внимание: главные направления мы обсудили на встрече с коллективом «Веснушки».


08 апрель 12:32 | : Политика

