Дмитрий Морев обрадовал "Золотую рыбку" скорым ремонтом

Глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с председателем Гордумы Иваном Воронцовым в преддверии Международного женского дня посетили детский сад «Золотая рыбка».



В учреждении трудится почти 50 педагогов и узких специалистов. Дмитрий Морев поздравил сотрудниц детского сада, пообщался с психологом, логопедом, музыкальным руководителем, поварами. Заведующая детским садом Полина Чецкая – сама его некогда воспитанница, руководит учреждением уже 10 лет.



Это один из малочисленных детских садов, всего около 200 воспитанников, три группы – это дети до трех лет. А самому маленькому воспитаннику всего девять месяцев.



- Само учреждение в следующем году отмечает 60-летие. Садик «с историей», безусловно, нуждается в обновлении. По поручению президента РФ программа капремонта детских садов в рамках нацпроекта «Образование» стартует уже со следующего года. Мы готовим проектно-сметную документацию, и в 2025-2026 годах запланировано отремонтировать 10 учреждений дошкольного образования, в их числе и «Золотая рыбка», - сказал Дмитрий Морев.



