В садиках Архангельска дети с инвалидностью чувствуют себя комфортно

Об особенностях самого начального инклюзивного образования рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В этом учебном году дошкольные учреждения посещают 175 воспитанников с инвалидностью. Их развитие, социальная адаптация, консультации для родителей – сложное, но важное направление работы.



Особым детям необходимо современное оборудование, и в городском бюджете мы предусматриваем средства на его приобретение. Нейро- и акваигры, умные логопедические зеркала, интерактивные песочницы используются повсеместно. А специализированные комплексы – в зависимости от того, какие проблемы нужно решить конкретному ребенку.



Так, в детском саду № 13 «Калинка» из 42 воспитанников 21 ребёнок имеет инвалидность. Здесь открыты кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, бассейн с подъёмником и противоскользящим покрытием. Инструктор по физкультуре Татьяна Анциферова прошла подготовку по специальности «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту».



Для передвижения детей используют не только кресла, но нейро-ортопедические пневмокостюмы «Атлант» – одно из последних достижений в области медицинских технологий.



Группы для особых детей созданы в восьми дошкольных учреждениях: это детские сады № 13, 20, 32, 91, 112, 154, 162 и группы при школе № 5. А коррекционная помощь детям с ОВЗ оказывают практически во всех садиках города.



