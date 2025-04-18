Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В садиках Архангельска дети с инвалидностью чувствуют себя комфортно

Об особенностях самого начального инклюзивного образования рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В этом учебном году дошкольные учреждения посещают 175 воспитанников с инвалидностью. Их развитие, социальная адаптация, консультации для родителей – сложное, но важное направление работы.

Особым детям необходимо современное оборудование, и в городском бюджете мы предусматриваем средства на его приобретение. Нейро- и акваигры, умные логопедические зеркала, интерактивные песочницы используются повсеместно. А специализированные комплексы – в зависимости от того, какие проблемы нужно решить конкретному ребенку.

Так, в детском саду № 13 «Калинка» из 42 воспитанников 21 ребёнок имеет инвалидность. Здесь открыты кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, бассейн с подъёмником и противоскользящим покрытием. Инструктор по физкультуре Татьяна Анциферова прошла подготовку по специальности «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту».

Для передвижения детей используют не только кресла, но нейро-ортопедические пневмокостюмы «Атлант» – одно из последних достижений в области медицинских технологий.

Группы для особых детей созданы в восьми дошкольных учреждениях: это детские сады № 13, 20, 32, 91, 112, 154, 162 и группы при школе № 5. А коррекционная помощь детям с ОВЗ оказывают практически во всех садиках города. 


22 май 12:37 | : Политика

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (263)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20