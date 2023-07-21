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Дмитрий Морев дал старт капремонту бассейнов для самых маленьких

В архангельских детских садах функционируют 17(!) бассейнов, настоящая роскошь в климатических условиях Русского Севера. Однако среди них есть те, кому 30 лет и более. Настало время капремонта…

Глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В этом году семь дошкольных учреждений попали под проект капитального обновления, там бассейны к новому году будут обновлены. Часть из них уже принимает юных пловцов, вторая половина будет отремонтирована до конца года.

 В детских садах «Морошка», «Лесовичок», «Калинка» и «Веснушка» заменены системы отопления, водоснабжения, выложены новый кафель в помещениях и в чашах бассейна, отремонтированы кровля и душевые. Теперь здесь стало тепло и комфортно для занятий плаванием.

 В ближайшее время закончится капремонт бассейнов в детсадах № 103, 174, 56. Всего на данную программу мы выделили из городского бюджета 11 млн. рублей, в следующем года мы ее продолжим.

 В наших дошкольных учреждениях созданы все условия для занятий спортом. Именно плаванье укрепляет здоровье, повышает иммунитет и способствует раннему развитию дошколят. Учат плаванию воспитанников только квалифицированные педагоги, а занятия для наших детей совершенно бесплатные.

01 ноябрь 13:51 | : Политика / Экономика

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