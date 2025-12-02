Единороссы из Плесецкого округа посетили ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией

Исполнительный секретарь Плесецкого местного отделения «Единой России» Виктория Нартова и член Местного политсовета Марина Гусева в свой отпуск отправились добровольцами в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

 Они оказывали адресную помощь жителям, работали в госпитале и администрации, помогали пожилым людям и участвовали в разборе завалов после разрушений. Особое внимание уделяли тем, кто остался без поддержки.

 «В Мариуполе осталось очень много пожилых людей, чьи родственники уехали за границу, спасаясь от военных действий. Им как никогда нужна забота и поддержка. Мы осознали важность добровольчества в новых территориях и полны энтузиазма в следующий свой отпуск поехать помогать в ещё более сложные точки», — рассказали девушки.

 По их словам, несмотря на все трудности, города постепенно возвращаются к жизни: восстанавливаются дома, работают социальные учреждения, и в этом процессе важен вклад каждого добровольца.


 

 

03 апрель 17:06 | : Политика

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

