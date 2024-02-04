Гуманитарная помощь от "Единой России" продолжает уходить в новые регионы

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах «Единая Россия» посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», – напомнил он.

Максим Арбузов, руководитель губернаторского центра «Вместе мы сильнее», член партии «Единая Россия» также рассказал о результатах гуманитарной миссии и помощи фронту от регионального отделения Партии за два года:

- В целом за два года из Поморья отправлено на фронт 82 машины с грузом, а это более 800 тонн тёплых вещей, экипировки, транспортных средств, еды, медикаментов, средств гигиены, стройматериалов, подсобных технических средств. Партийцы оплачивали все транспортные расходы. Отправляются на фронт тепловизоры и беспилотники. Мы совместно доставляли помощь в детские дома и интернаты Донецка и Луганска. На базе реготделения «Единой России» работает постоянный пункт сбора помощи бойцам – местные отделения партии доставляют туда собранные вещи. Сейчас северяне активно изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут носки, приобретают термобельё и медикаменты для госпиталей, закупают экипировку и технические средства по запросам бойцов. К отправке на фронт из Мезени готовятся пять единиц техники для бойцов. Реготделением оказывается помощь семьям участников СВО в решении бытовых вопросов, в получении льгот, также психологическая поддержка. Школьники Поморья активно пишут военнослужащим письма из дома, чтобы ребята понимали, что их любят и ждут. В любой ситуации региональное отделение «Единой России» оказывает всестороннюю помощь фронту.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. «Единая Россия» собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.

Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил Президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», – сказал Андрей Турчак.